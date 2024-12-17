В Краснодоне в ЛНР нашли тела матери и двух детей с перерезанным горлом

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В квартире Краснодона в ЛНР нашли тела матери и ее двух детей. У всех перерезано горло, пишет Mash на Донбассе.
По данным издания, тела обнаружил дедушка, который не мог связаться с родными. Он сразу вызвал полицию. Силовики следов взлома на входной двери не нашли.
Женщина воспитывала дочь и сына одна. При этом девочка имела инвалидность и находилась на домашнем обучении. Отец детей – участник СВО. В настоящее время он числится пропавшим без вести.
По предварительным данным, у женщины было психическое расстройство. Предполагается, что она совершила убийство самостоятельно.
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Женщина воспитывала дочь и сына одна. При этом девочка имела инвалидность и находилась на домашнем обучении. Отец детей – участник СВО. В настоящее время он числится пропавшим без вести.
По предварительным данным, у женщины было психическое расстройство. Предполагается, что она совершила убийство самостоятельно.
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Элина Позднякова