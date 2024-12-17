В Краснодоне в ЛНР нашли тела матери и двух детей с перерезанным горлом

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова убили через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил его в якобы применении химоружия. Об этом сообщил немецкий журналист, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке