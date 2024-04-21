В Красногорске берёза рухнула не детские качели, едва не убив 2-х летнюю девочку

Фото: iStock/HemantMandot
В Красногорске берёза рухнула не детскую площадку, едва не убив качавшуюся на качелях девочку, об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, едва не закончившийся трагедией инцидент произошёл в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске.
На детской площадке гуляла двухлетняя девочка, когда прямо на качели рухнула берёза, придавив ребёнка. Уточняется, что около минуты дошкольница лежала обездвиженной, из носа у неё шла кровь.
Позже девочка всё же пришла в себя, на место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшую доставили в реанимацию, где у девочки диагностировали внутричерепную травму.
Читайте также:
В Ногинске 3-х летний ребёнок погиб, застряв между лестницей и ярусом кровати
В Ленобласти обнаружили тело брошенного в запертой квартире младенца
В Подмосковье шестилетняя девочка погибла от выстрела в сердце
Евгения Парфентьева