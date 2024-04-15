В Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню

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24-ленюю жительницу Красногорска, подозреваемую в разбойном нападении на местную пекарню, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленница днём зашла в пекарню на Сходненской улице. Она была в маске, а в руках держала пистолет. Угрожая продавцу оружием, девушка потребовала отдать ей деньги из кассы. Забрав выручку, грабительница скрылась», — говорится в сообщении.Полицейские смогли установить маршрут подозреваемой и задержали её по месту проживания. При обыске была обнаружена одежда, в которой злоумышленница пошла на грабёж, а также игрушечный пистолет и часть украденных денег. Выяснилось, что девушка раньше уже была судима за разбой.
Против девушки завели уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия её посадили под домашний арест.
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