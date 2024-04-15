В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

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В Саратове произошла драка между десятками людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Один из участников драки сел за руль автомобиля и принял попытку задавить оппонентов. Водитель сбил одного человек, он был госпитализирован.
По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.
До этого в Москве произошла масштабная драка. Около 20 рабочих поспорили на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.
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По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.
До этого в Москве произошла масштабная драка. Около 20 рабочих поспорили на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.
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Александр Климов