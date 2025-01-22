В Красногорске две семьи отравились средством от насекомых в частном доме

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Шесть жильцов частного дома в посёлке Истра Красногорского городского округа, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительной, информации, накануне в доме проводили обработку помещений от насекомых инсектицидным средством. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметили в пресс-службе.Красногорская городская прокуратура организовала проверку. В ходе неё она установит обстоятельства произошедшего, а также изучит бытовые условия проживания несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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