Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня спасли трёх подростков, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила около трёх часов дня 4 декабря. Горение происходило в одной их квартир на 16-м этаже, сильный дым распространился на квартиры, расположенные рядом и этажами выше, возникла угроза для жизни жильцов. Пожарные организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе шестерых детей. При этом на 17-м этаже находились трое подростков 16 и 17 лет, для их спасения потребовались дополнительные меры», — говорится в сообщении.Пожарные использовали специальное спасательное устройство, благодаря которому сумели эвакуировать подростков из опасной зоны. Возгорание было оперативно потушено, распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.
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