В Красногорске мужчина обокрал квартиру с помощью швабры

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
55-летнего ранее судимого мужчину задержали по подозрению в совершении квартирной кражи в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина вечером проходил по улице Жуковского и заметил на втором этаже приоткрытое балконное окно. По решётке, установленной на первом этаже, он забрался на балкон, с помощью найденной там же швабры через щель открыл балконную дверь и проник в квартиру.
Полицейские сумели отследить маршрут передвижения похитителя и задержали его на рабочем месте. Украденные вещи были обнаружены по месту его проживания.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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«Злоумышленник обыскал жилище и забрал приставку цифрового телевидения, планшет, ноутбук, беспроводные наушники и зарядное устройство. Добычу он сложил в пакет и сбежал так же, как вошёл — через балкон. Общий материальный ущерб от кражи составил 260 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели отследить маршрут передвижения похитителя и задержали его на рабочем месте. Украденные вещи были обнаружены по месту его проживания.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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Лев Каштанов