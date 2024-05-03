Арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех»

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Суд в Москве отправил в следственный изолятор менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко и гендиректора ООО «РСВ» Антона Аникина, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт». Об этом информирует ТАСС.