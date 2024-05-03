Арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех»

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Суд в Москве отправил в следственный изолятор менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко и гендиректора ООО «РСВ» Антона Аникина, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт». Об этом информирует ТАСС.
Фигурантов арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко. По данным следствия, Демченко — непосредственный исполнитель преступления, которое подразумевало хищение выделенных на создание платформы «Горизонт» более 38 миллионов рублей.
Стоит отметить, что правоохранители установили причастность Прошко и Аникина к совершению хищения вышеназванной суммы.
Ранее стало известно, что еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго» задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Стоит отметить, что правоохранители установили причастность Прошко и Аникина к совершению хищения вышеназванной суммы.
Ранее стало известно, что еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго» задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак