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Автопогрузчик задавил подростка на лесопилке в Канске

Подросток погиб под колесами автопогрузчика на лесопилке в Канске
03 мая 2024, 09:16
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Подросток погиб под колесами автопогрузчика лесопилке в Канске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошел минувшей ночью. 17-летний подросток трудился кочегаром на территории лесопромышленного предприятия в Канске. Во время происшествия несовершеннолетний ехал на вилочном захвате погрузчика, но не удержался и упал под его колеса.

От полученных травм молодой человек скончался в районной больнице.



В отношении 41-летнего автопогрузчика возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#происшествия
Внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве
Внука Геннадия Зюганова Леонида госпитализировали с проблемами позвоночника
03 мая 2024, 08:37

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова экстренно госпитализирован из-за проблем с позвоночником. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, 35-летний депутат Мосгордумы Леонид стал некоторое время назад жаловаться на боли в спине. После того, как ему стало тяжело двигаться, он решил обратиться к врачам.

В результате проведенного исследования у Леонида обнаружили патологию. В настоящее время ему подбирают лечение.

Он находится в столичной больнице под присмотром квалифицированных специалистов.

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#лечение
#депутат
#москва
#геннадий зюганов
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Арестовали еще двух фигурантов по делу экс-главы проекта «Гостех»
В Москве арестовали двух фигурантов по делу бывшего главы проекта «Гостех»
03 мая 2024, 04:47

Фото: istock / Maddie Red Photography

Суд в Москве отправил в следственный изолятор менеджера ООО «Клевер» Артема Прошко и гендиректора ООО «РСВ» Антона Аникина, чьи компании выступили подрядчиками в создании платформы «Горизонт». Об этом информирует ТАСС.
Фигурантов арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко. По данным следствия, Демченко — непосредственный исполнитель преступления, которое подразумевало хищение выделенных на создание платформы «Горизонт» более 38 миллионов рублей.

Стоит отметить, что правоохранители установили причастность Прошко и Аникина к совершению хищения вышеназванной суммы.

Ранее стало известно, что еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго» задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#компании
#новости
#арест
#хищение
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Мигрант-наркоман обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО
В Ростовской области мигрант выселил из дома жену и дочь пропавшего бойца СВО
03 мая 2024, 02:38

Фото: istock / victorass88

Мигрант обманом выселил из дома жену и несовершеннолетнюю дочь пропавшего без вести бойца спецоперации. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Военкоры Русской весны» («РВ»).
14-летняя Маша Кравцова обратилась с видеосообщением к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца и оформил на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где они проживали.

Затем Джамал продал часть участка своим родственникам и запретил семье бойца входить в дом, угрожая уголовным преследованием. В итоге женщина с дочкой вынужденно покинули дом без возможности забрать свои вещи.

Девочка также рассказала, что иностранец использует банковскую карту её папы и тратит деньги на запрещенные вещества. Мать Маши обвиняет мигранта в угрозах и незаконном выселении.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможном нарушении прав собственности российских граждан.

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#деньги
#мигрант
#семья
#вещи
#дом
#мать
#дома
#девочка
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Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
В Москве ликвидировали пожар в административно-производственном здании
03 мая 2024, 02:17

Фото: istock / DmyTo

Пожар, произошедший в административно-производственном здании на востоке Москвы, устранен. Об этом информирует МЧС России в Телеграм-канале.
«Пожар на востоке Москвы ликвидирован. Причина устанавливается», — сказано в сообщении.
До этого в МЧС сообщали, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#возгорание
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Стало известно, что крымский мост подорвали самодельным устройством
«Коммерсант»: Крымский мост подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила
02 мая 2024, 23:34

Фото: istock / gutaper

Чтобы подорвать Крымский мост в 2022 году, террористы применили самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной десяти тонн тротила. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на итоги официальной взрывотехнической экспертизы.
По данным информагентства, основой самодельного устройства была не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, сдетонировавшее от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

Напомним, Крымский мост подорвали 8 октября 2022 года с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрыв обрушил порядка 250 метров шоссейного полотна, 7 цистерн грузового поезда сгорели. Погибли четыре человека.

Ранее в Госдуме заявили об усилении защиты Крымского моста. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мост
#взрыв
#террористы
#взрывчатка
#крымский мост
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К тушению пожара на востоке Москвы привлекли авиацию
МЧС: авиация привлечена к тушению пожара в здании на востоке Москвы
02 мая 2024, 23:20

Фото: МЧС России

К тушению пожара в административно-производственном здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Об этом проинформировал МЧС РФ в Телеграм-канале.
«К тушению пожара на востоке столицы привлечена авиация Московского авиационного центра», — сказано в сообщении.
Пожар в трехэтажном здании начался в четверг вечером. По последней информации, площадь возгорания достигла 2,5 тысяч квадратных метров. Помимо этого, у здания частично обрушилась кровля.

К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава и 35 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

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#мчс
#пожар
#авиация
#человек
#кровля
#рф
#служба
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Завод полыхает на востоке Москвы, внутри могут быть люди
02 мая 2024, 22:16

Фото: iStock/:photovs

Здание завода горит на востоке Москвы, в помещении могут быть люди.
По данным Telegram-канала, дым виден за несколько километров от места ЧП. Горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Площадь возгорания превышает 2,5 тысячи квадратов, есть угроза обрушения кровли.

Как пишет SHOT, пожар произошёл на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро охватывает все больше площади.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и медицинский персонал. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают все специальные службы.

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#москва
#пожар
#завод
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МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ, депутата Рады Наливайченко*
02 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко*, следует из базы данных ведомства.
Отмечается, что в отношении депутата возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России о призывах к насилию в отношении российских военных.

Напомним, что в феврале текущего года российские следователи заочно предъявили обвинения в военных преступлениях Наливайченко*.

Согласно данным Следственного комитета РФ, депутат принял решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, в результате которой были обстреляны несколько населённых пунктов и пострадали более тысячи человек.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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#верховная рада
#депутат
#украина
#россия
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Американец заживо закопал жену в лесу и получил 13 лет тюрьмы
02 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/graphixchon

Мужчине из штата Вашингтон, который избил жену и закопал ее заживо, дали 13 лет тюрьмы.
Об этом пишет New York Post. По данным издания, 54-летнего Че Ген Ан арестовали в 2022 году за избиение жены. Во время конфликта женщина успела вызвать полицию с помощью умных часов. После этого муж связал ее клейкой лентой, погрузил в машину и отвез в лес.

Там мужчина закопал супругу в неглубокую яму и уехал. Женщина провела 12 часов в земле, однако смогла выбраться и выжить.

В марте он признал себя виновным в покушении. Адвокат задержанного заявил, что тот страдал психическим расстройством и принимал «слишком много лекарств». В конце апреля суд приговорил его к 13 годам тюрьмы и запретил общаться с женой и детьми.

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#женщины
#супруги
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