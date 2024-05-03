Автопогрузчик задавил подростка на лесопилке в Канске

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Подросток погиб под колесами автопогрузчика лесопилке в Канске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры Красноярского края.
Инцидент произошел минувшей ночью. 17-летний подросток трудился кочегаром на территории лесопромышленного предприятия в Канске. Во время происшествия несовершеннолетний ехал на вилочном захвате погрузчика, но не удержался и упал под его колеса.
От полученных травм молодой человек скончался в районной больнице.
В отношении 41-летнего автопогрузчика возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова