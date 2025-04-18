В Красногорске мужчина выбросил на улицу собаку снимавшей у него квартиру девушки

Фото: iStock/Kurt Pas
В Подмосковье мужчина выбросил на улицу собаку девушки, которая снимала у него квартиру. После этого маленького йорка сбила машина, он погиб, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 10 апреля 20-летняя Дарина сняла квартиру на Парковой улице в Красногорске. Владелец жилья Максим Соколов, по её словам, знал о том, что девушка заедет с 13-летним йоркширским терьером по кличке Бирма. Она даже доплатила за питомца лишние 10 тысяч рублей.
Однако через неделю Соколов позвонил Дарине и начал обвинять её в том, что она якобы сдала квартиру в субаренду, поскольку из-за двери было слышно много голосов. Девушка в ответ заверила, что проживает одна с собакой, после чего уехала по делам.
Когда Дарина вернулась, питомца уже не было. Она запросила записи с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых было видно, что Максим взял собаку и вынес её на улице. Питомец пытался вернуться домой, но попал под машину и скончался.
Соколов подчеркнул, что с самого начала запретил Дарине заезжать с питомцем, но вскоре согласился, поскольку она пообещала не оставлять собаку одну в квартире. Однако девушка не выполнила это требование, а Максиму начали поступать многочисленные жалобы от соседей на лай в ночное время.
Мужчина признался, что 16 апреля действительно вывел собаку на улицу и оставил на тротуаре, поскольку не нашёл, к чему её привязать.
После произошедшего девушка намерена привлечь Соколова к ответственности за жестокое обращение с животными. Бирма проживала с девушкой с семи лет, она была подарком покойного отца.
Читайте также:
«Душил голыми руками и выбрасывал»: в российском регионе задержали живодера
В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
В России могут расширить список потенциально опасных собак
Однако через неделю Соколов позвонил Дарине и начал обвинять её в том, что она якобы сдала квартиру в субаренду, поскольку из-за двери было слышно много голосов. Девушка в ответ заверила, что проживает одна с собакой, после чего уехала по делам.
Когда Дарина вернулась, питомца уже не было. Она запросила записи с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых было видно, что Максим взял собаку и вынес её на улице. Питомец пытался вернуться домой, но попал под машину и скончался.
Соколов подчеркнул, что с самого начала запретил Дарине заезжать с питомцем, но вскоре согласился, поскольку она пообещала не оставлять собаку одну в квартире. Однако девушка не выполнила это требование, а Максиму начали поступать многочисленные жалобы от соседей на лай в ночное время.
Мужчина признался, что 16 апреля действительно вывел собаку на улицу и оставил на тротуаре, поскольку не нашёл, к чему её привязать.
После произошедшего девушка намерена привлечь Соколова к ответственности за жестокое обращение с животными. Бирма проживала с девушкой с семи лет, она была подарком покойного отца.
Читайте также:
«Душил голыми руками и выбрасывал»: в российском регионе задержали живодера
В России захотели ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
В России могут расширить список потенциально опасных собак
Анастасия Чинкова