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Главная / Новости / Происшествия/ В Красногорске мужчина выбросил на улицу собаку снимавшей у него квартиру девушки

В Красногорске мужчина выбросил на улицу собаку снимавшей у него квартиру девушки

Фото: iStock/Kurt Pas

Фото: iStock/Kurt Pas

В Подмосковье мужчина выбросил на улицу собаку девушки, которая снимала у него квартиру. После этого маленького йорка сбила машина, он погиб, пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 10 апреля 20-летняя Дарина сняла квартиру на Парковой улице в Красногорске. Владелец жилья Максим Соколов, по её словам, знал о том, что девушка заедет с 13-летним йоркширским терьером по кличке Бирма. Она даже доплатила за питомца лишние 10 тысяч рублей.

Однако через неделю Соколов позвонил Дарине и начал обвинять её в том, что она якобы сдала квартиру в субаренду, поскольку из-за двери было слышно много голосов. Девушка в ответ заверила, что проживает одна с собакой, после чего уехала по делам.

Когда Дарина вернулась, питомца уже не было. Она запросила записи с камер видеонаблюдения в подъезде, на которых было видно, что Максим взял собаку и вынес её на улице. Питомец пытался вернуться домой, но попал под машину и скончался.

Соколов подчеркнул, что с самого начала запретил Дарине заезжать с питомцем, но вскоре согласился, поскольку она пообещала не оставлять собаку одну в квартире. Однако девушка не выполнила это требование, а Максиму начали поступать многочисленные жалобы от соседей на лай в ночное время.

Мужчина признался, что 16 апреля действительно вывел собаку на улицу и оставил на тротуаре, поскольку не нашёл, к чему её привязать.

После произошедшего девушка намерена привлечь Соколова к ответственности за жестокое обращение с животными. Бирма проживала с девушкой с семи лет, она была подарком покойного отца.

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#смерть
В Иркутской области мальчик три месяца жил с пулей в груди после выстрела отца
18 апреля 2025, 16:04

Фото: iStock/Schopferdesign

В Иркутской области врачи обнаружили пулю в груди 11-летнего мальчика, в которого три месяца назад выстрелил отец из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил выстрелить в сына. Отец попросил реб`нка никому не рассказывать о произошедшем. Однако, спустя время мальчик начал чувствовать боли в области позвоночника. Мать отвела его в больницу, где врачи и нашли пулю.

Как пишет РЕН ТВ, правоохранители уже начали проверку.

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#врачи
#мать
#отец
#иркутская область
#выстрел
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Суд посмертно огласит приговор тиранившему трёх дочерей Хачатуряну
В Москве суд посмертно огласит приговор тиранившему дочерей Хачатуряну 21 апреля
18 апреля 2025, 15:35

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд на предстоящей неделе огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из пострадавших Алексея Паршина.
Отмечается, что заседание состоится в Бутырском районном суде 21 апреля в 12:00 мск.

Напомним, что 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян расправились со своим 7-летним отцом за многолетние издевательства и изнасилования. На теле мужчины были обнаружены множественные колото-резанные ранения. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Марина.

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#отец
#москва
#избиение
#изнасилование
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В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников
SHOT: в столице подросток поджёг пункт полиции по заданию украинских мошенников
18 апреля 2025, 15:04

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Москве 13-летний школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подросток подошёл к пункту полиции на улице Михайлова и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Перед этим он с кем-то говорил по телефону.

Школьника сразу задержали. Возгорание оперативно ликвидировали.

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#подросток
#хулиганство
#возгорание
#мужчина
#москва
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Жительница Крыма стала фигуранткой уголовного дела за призывы «искоренить русских»
На крымчанку завели уголовное дело за призывы искоренять русский язык и русских
18 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

В отношении жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. В одном из украинских чатов антироссийской направленности она призывала повсеместно искоренять русский язык, как и самих носителей этого языка.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Противоправные действия крымчанки выявили во время планового мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет», — указано в сообщении ведомства.

Санкция по части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

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#сотрудники
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В Приморье мужчина избил воспитательницу и директора детсада
18 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Приморье, в посёлке Славянка, пьяный мужчина избил воспитательницу и директора детского сада, когда пришёл за ребёнком.
Как сообщает НТВ, воспитательница заметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и отказалась ему отдавать воспитанника. Это и стало причиной конфликта.

Мужчина набросился с кулаками на женщину, также пострадала и директор учреждения. Досталось и полицейским, которые задержали его и доставили на освидетельствование. В итоге в отношении агрессора возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В следственном управлении уточнили, что мужчина не живёт со своим ребёнком, но иногда забирал его из детсада.

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#мужчина
#детский сад
#приморский край
#уголовное дело
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