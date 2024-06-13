В Красногорске неизвестный заселил здание бывшего колледжа буйными мигрантами

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
В Красногорске возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции по сообщению из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Из размещённой в социальных медиа информации следует, что в здании на улице Пионерской в Красногорске, где ранее располагался колледж, на постоянной основе проживает значительное количество мигрантов. При этом они систематически нарушали общественный порядок. Следователи устанавливают сведения о юрлице, предоставляющем иностранцам помещения для проживания», – говорится в сообщении.Кроме того, вместе с сотрудниками МВД проводятся рейды для установления лиц, проживающих в России с нарушением миграционного законодательства.
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Лора Луганская