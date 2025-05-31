В Красногорске произошел пожар: названа предварительная причина
Причиной пожара в Красногорске могла стать авария электросети
Авария электросети могла стать причиной пожара в Красногорске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — прокомментировали в ведомстве.
Расследование и установление всех обстоятельств случившегося на контроле прокуратуры. Как уточнили спасатели, возгорание локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров.
Перед этим сообщалось, что в Красногорске загорелось предприятие по производству галош. Информации о пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли 13 единиц техники и 45 специалистов.