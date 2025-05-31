Водитель мусоровоза погиб от удара током на кладбище в Новгородской области

Фото: istockphoto/blinow61

От удара током на кладбище в Новгородской области погиб водитель мусоровоза. По предварительной информации, мужчина грузил мусор, когда кузов приблизился к линии электропередачи.



«…Мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия... По данному факту... проводится процессуальная проверка», — добавили в Следственном комитете, уточнив, что все произошло в Броннице.
Водителю было 53 года. Правоохранители дадут правовую оценку действиям ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии.

Перед этим сообщалось об убийстве на севере Москвы. В полиции рассказали детали произошедшей трагедии.
Никита Кротов

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