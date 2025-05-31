На севере Москвы произошло убийство: подробности
ТАСС: убитая в Москве из ревности девушка не обращалась в органы из-за угроз
Девушку убили из ревности на севере Москвы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, девушка не обращалась в полицию, несмотря на угрозы, как и ее спутник.
«Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах», — сказано в материале.Трагедия произошла на Бескудниковском проезде: сначала злоумышленник убил 17-летнюю девушку-подростка, затем ранил ее спутника, совершив впоследствии самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование контролирует столичная прокуратура.
Перед этим стало известно, что в США 14-летний подросток убил всю семью, узнав секрет матери.