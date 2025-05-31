На севере Москвы произошло убийство: подробности

ТАСС: убитая в Москве из ревности девушка не обращалась в органы из-за угроз
Фото: istockphoto/blinow61

Девушку убили из ревности на севере Москвы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, девушка не обращалась в полицию, несмотря на угрозы, как и ее спутник.



«Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах», — сказано в материале.
Трагедия произошла на Бескудниковском проезде: сначала злоумышленник убил 17-летнюю девушку-подростка, затем ранил ее спутника, совершив впоследствии самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование контролирует столичная прокуратура.

Перед этим стало известно, что в США 14-летний подросток убил всю семью, узнав секрет матери.
Никита Кротов

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