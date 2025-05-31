На севере Москвы произошло убийство: подробности

31 мая 2025, 21:32

ТАСС: убитая в Москве из ревности девушка не обращалась в органы из-за угроз

Фото: istockphoto/blinow61

Девушку убили из ревности на севере Москвы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, девушка не обращалась в полицию, несмотря на угрозы, как и ее спутник.







«Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах», — сказано в материале.

