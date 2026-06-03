Нарколог объяснил, почему самогон опаснее, чем водка

03 июня 2026, 11:06

Психиатр Рудковский: самогон, в отличие от водки, опасен из-за непредсказуемости

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Самогон часто воспринимается как «натуральная альтернатива» заводскому алкоголю. Однако с медицинской точки зрения различия между самогоном и водкой принципиальны, и они напрямую связаны с рисками для здоровья. Об этом сообщил «Газете.Ru» психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.