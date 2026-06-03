Нарколог объяснил, почему самогон опаснее, чем водка
Самогон часто воспринимается как «натуральная альтернатива» заводскому алкоголю. Однако с медицинской точки зрения различия между самогоном и водкой принципиальны, и они напрямую связаны с рисками для здоровья. Об этом сообщил «Газете.Ru» психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.
Водка — это промышленный продукт, который производится по установленным стандартам. Самогон же всегда отличается вариативным составом, который зависит от используемых технологий, сырья и мастерства изготовителя, пояснил эксперт.
По его словам, заводская водка проходит через многоступенчатую систему очистки. В процессе производства из нее удаляются нежелательные вещества, такие как сивушные масла и побочные продукты брожения, которые могут быть токсичными для организма. В итоге получается продукт с предсказуемой крепостью и относительно стабильным составом.
В отличие от этого, самогон, даже при тщательном приготовлении, часто содержит различные примеси, такие как метанол, ацетальдегид и сивушные масла. Их количество может значительно различаться. Именно эти вещества часто являются причиной тяжелого похмелья и могут негативно влиять на печень, нервную систему и сердце, добавил психиатр.
Основная проблема самогона заключается в том, что потребитель не может быть уверен в его качестве. Даже если напиток кажется прозрачным и мягким на вкус, это не гарантирует его безопасности, подчеркнул Рудковский.
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