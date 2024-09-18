В округе Щёлково загорелся лес, тушение заняло больше 10 часов

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл в Огудневском участковом лесничестве, очаг возгорания находился в двух километрах от села Душоново городского округа Щёлково, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Возгорание было замечено благодаря системе видеомониторинга. Площадь пожара составляла 0,2 га, а затем из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. На борьбу с огнём были направлены 29 лесных пожарных и 15 единиц техники. Потушить пожар удалось за десять с половиной часов», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и возник из-за действий человека. Ведётся поиск виновных в поджоге.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, в регионе предусмотрены крупные штрафы: для физического лица — до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, при тяжёлых последствиях пожара возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
В Подмосковье до 19 сентября продлили ограничения на посещение лесов
В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар
Под Клином поджигатели устроили торфяной пожар
Лев Каштанов