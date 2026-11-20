В Приморье мать больше года избивала малолетнюю дочь за плохие оценки
В Приморье мать избивала малолетнюю дочь и угрожала ей ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Отмечается, что поводом для агрессии родительницы становились как недовольство поведением девочки в быту, так и её плохая успеваемость в школе. Больше года женщина систематически наносила ребёнку побои, причиняя физические и нравственные страдания.
Установлено, что в один из дней мать схватила дочку за волосы, начала размахивать перед её лицом ножом, а затем приставила лезвие к шее ребёнка и пригрозила расправой. Сейчас девочку изъяли из семьи и передали под опеку. Прокуратура Хасанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы — теперь она предстанет перед судом.
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