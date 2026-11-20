20 ноября 2026, 05:28

В Приморье мать угрожала дочери ножом и систематически её избивала

Фото: iStock/triocean

В Приморье мать избивала малолетнюю дочь и угрожала ей ножом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.