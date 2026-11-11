В Красноярске бизнесмен выстрелил из ракетницы в лицо мужчине
В Красноярске бизнесмен выстрелил из ракетницы в лицо мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
По словам пострадавшего, 1 января он пришёл в магазин с семьёй и долго выбирал товары. В это время незнакомец сделал ему замечание. Мужчины вышли на улицу, и во время конфликта недовольный покупатель достал ракетницу «Сигнал охотника» и выстрелил оппоненту в лицо.
Медики быстро доставили пострадавшего с сильными ожогами рук и лица в больницу. Человеком, который использовал ракетницу, оказался генеральный директор компании «НМ Инвестстрой». Сначала на него завели дело о покушении на убийство, затем обвинение переквалифицировали на причинение вреда здоровью средней тяжести. В итоге бизнесмен получил условный срок.
Читайте также: