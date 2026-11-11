Уралец хотел выгодно арендовать локомотив и получил штраф в восемь миллионов рублей

11 ноября 2026, 05:57

Житель Свердловской области получил штраф в 8 млн рублей за коммерческий подкуп

Фото: iStock/Zolnierek

В Кемеровской области суд вынес приговор 58-летнему жителю Свердловской области за коммерческий подкуп при попытке получить выгодный контракт на аренду локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».