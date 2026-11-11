Уралец хотел выгодно арендовать локомотив и получил штраф в восемь миллионов рублей
В Кемеровской области суд вынес приговор 58-летнему жителю Свердловской области за коммерческий подкуп при попытке получить выгодный контракт на аренду локомотива. Об этом сообщает Telegram-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России».
По данным следствия, в апреле 2026 года представитель компании, перевозящей уголь, предложил руководителю железнодорожной организации четыре миллиона рублей. Взамен он рассчитывал арендовать локомотив с экипажем по искусственно заниженной цене. Руководитель отказался от сделки и сообщил о предложении в правоохранительные органы.
Фигуранта задержали сотрудники регионального управления ФСБ, когда он передавал первые 500 тысяч рублей из обещанной суммы. Суд признал его виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Мужчине назначили наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в размере восьми миллионов рублей.
Читайте также: