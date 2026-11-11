В Литве объявили воздушную тревогу и подняли в небо истребители НАТО из-за НЛО

11 ноября 2026, 06:47

Фото: iStock/yucelyilmaz

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) и подняли в небо истребители НАТО. Об этом сообщило государственное радио LRT со ссылкой на начальника Национального центра по борьбе с кризисами Вилмантаса Виткаускаса.