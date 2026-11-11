В Литве объявили воздушную тревогу и подняли в небо истребители НАТО из-за НЛО
В Литве объявили воздушную тревогу из-за неопознанного летающего объекта (НЛО) и подняли в небо истребители НАТО. Об этом сообщило государственное радио LRT со ссылкой на начальника Национального центра по борьбе с кризисами Вилмантаса Виткаускаса.
По его словам, трудно утверждать, появился ли в небе дрон или другой объект. Информация о его возможном происхождении в материале не уточняется. Однако подчеркивается, что примерно через 45 минут после объявления тревоги в Вильнюсском и Утенском уездах литовская армия отменила предупреждение о воздушной опасности.
Ранее «Радио 1» передавало, что гигантский объект, похожий на медузу, заметили в небе над Анкориджем на Аляске недалеко от военной базы США. Женщина по имени Сара Джейн Осборн фотографировала радугу, когда над деревьями появился тёмный объект со свисающими «отростками», которые двигались независимо друг от друга. Подробности читайте здесь.
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