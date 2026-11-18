18 ноября 2026, 15:48

В Индии 12 человек случайно проехали на поезде 139 км, провожая родственников

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В Индии 12 человек зашли в скоростной поезд, чтобы помочь родственникам разместиться в вагоне и попрощаться перед отправлением, однако выйти обратно они не успели. Об этом информирует Hindustan Times.