12 человек зашли в поезд проводить родственников и случайно проехали 139 километров
В Индии 12 человек зашли в скоростной поезд, чтобы помочь родственникам разместиться в вагоне и попрощаться перед отправлением, однако выйти обратно они не успели. Об этом информирует Hindustan Times.
Поезд, следовавший из Варанаси в Нью-Дели, прибыл на станцию в 9:26 утра. Время стоянки составляло всего четыре минуты, и за это время 12 человек, не имея билетов, успели зайти в вагоны с намерением вернуться на платформу до отправления состава.
В 9:30 двери закрылись, и пассажиры осознали, что поезд уже тронулся и не может быть остановлен. До следующей станции предстояло ехать довольно долго. Люди стали просить проводников открыть двери, чтобы они могли покинуть транспорт.
Железнодорожный персонал связался с диспетчерской службой, которая приняла решение сделать внеплановую остановку на станции Этава. Поезд прибыл туда в 10:49. На платформе уже находились полицейские. Всех 12 пассажиров вывели из вагонов и препроводили в отделение транспортной полиции.
За проезд без билета каждый из них был оштрафован на 3 тысячи рупий. После уплаты штрафа их отпустили.
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