В Красноярске два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме

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В Красноярске два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке в Ленинском районе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на ГУ МЧС Красноярского края.
В результате пожара два человека погибли, ещё шесть взрослых и один ребёнок пострадали. Огонь полностью ликвидирован, в тушении участвовали 57 спасателей и 22 единицы техники.
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