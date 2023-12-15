В Красноярске годовалый ребенок умер в больнице, работает СК

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В Красноярске возбудили уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в больнице. Об этом сообщает региональный главк СК.
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки в медицинском учреждении города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в следственном комитете.Сообщается, что 16 ноября у девочки были замечены симптомы простудного заболевания и кашель. Мать лечила ребенка сама с помощью антибиотиков. 18 нобря состояние малышки ухудшилось, ее госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, ребенок умер 26 ноября.
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Алина Юрчак