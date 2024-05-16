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В Красноярске игроки «Енисея» избили семью отдыхающих

16 мая 2024, 11:09
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Футболисты красноярского ВК «Енисей» устроили драку на базе отдыха, избив семью отдыхающих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.


Согласно сообщению, футболисты шумно отдыхали на базе отдыха «Зелёнка». Вечером 13 мая семья отдыхающих пожаловалась на слишком громкую музыку, после чего произошёл конфликт. В тоге игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с недовольными, избив одного из них до сотрясения мозга. Также у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».

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#травма
#клуб
#инцидент
В Москве умер художник Сергей Андрияка
16 мая 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Российский живописец Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, причиной смерти художника стала онкология. Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве.

Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи. Заниматься творчеством Андрияка начал с раннего детства.

Известно, что работы живописца и его учеников украшают стены Кремля.

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Киев собирался уничтожить систему ПВО, прикрывающую Крымский мост
ФСБ: Украина собиралась ударить БПЛА по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/gutaper

Украинский агент, которого сотрудники ФСБ задержали в Крыму, признался, что передавал спецслужбам Киева информацию о российских средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост, чтобы нанести по ним удар беспилотником. Об этом сообщает ФСБ.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки. Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.


«Они (украинские спецслужбы — ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял», — рассказал задержанный.

Он также добавил, что украинские агенты планировали передать ему беспилотник, обучить, как им пользоваться, чтобы потом ударить дроном по средствам ПВО в районе Керчи. Однако сделать этого они не смогли, так как беспилотник «разрушается при передаче».

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Стало известно о состоянии премьера Словакии
Markiza: угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все еще сохраняется
16 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще находится под угрозой после покушения и сложной операции, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице.
После операции, которая продлилась несколько часов, его состояние остается критическим. Покушение произошло в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к горожанам после выездного заседания правительства и услышал пять выстрелов.

По данным СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость, его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, где его прооперировали и поместили в искусственную кому.

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В Крыму предотвращен теракт сотрудниками ФСБ
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
16 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
По подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина, которые выполняли задачи украинской разведки.

Взрыв злоумышленники намеревались устроить на железной дороге.

25-летнего мужчину украинские кураторы завербовали в 2023-м году. В дальнейшем к выполнению поручений мужчина привлек свою сожительницу.

Пара фотографировала военнослужащих, места их дислокации, расположение объектов топливно-энергетического комплекса для передачи заказчикам из Украины. Возбуждено уголовное дело.

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В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу
16 мая 2024, 09:39

Фото: istock / Tomasz Śmigla

В Сербии арестован мужчина, угрожавший президенту страны. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.
«Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина», — говорится на сайте.

По словам вице-премьера и министра внутренних дел страны Ивица Дачич, злоумышленник задержан на 48 часов до выяснения всех обстоятельств.

Прежде сообщалось, что в Словакии было совершено вооруженное нападение на премьера Роберта Фицо. В настоящее время за жизнь пострадавшего борются врачи. Нападавший задержан полицией. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Двое москвичей напали на таксиста и угнали его машину
16 мая 2024, 09:18

Фото: istock / Tomasz Śmigla

Двух ранее судимых жителей Москвы 18 и 20 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в разбое и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодые люди ехали в такси из Москвы в Подольск. По дороге, переписываясь друг с другом в мессенджере, они договорились угнать машину. Приехав на место назначения, они брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, вытащили его из автомобиля и уехали. В Домодедове один из угонщиков вышел из похищенного такси, а его напарник поехал дальше — в Москву», — говорится в сообщении.
Полиция обнаружила угнанное такси с подозреваемым в Южном Бирюлёве. Злоумышленник пытался скрыться от преследования и врезался в ограждение. После этого молодого человека задержали. Позже в Люберцах поймали и его сообщника.

По факту нападения и угона заведены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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#полиция
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«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ
В Новосибирске ФСБ задержала граждан Латвии за организацию нарколаборатории
16 мая 2024, 08:52

Фото: istock / Heri Mardinal

В Новосибирске задержали граждан Латвии, организовавших нарколабораторию. У них изъяли более 15 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сообщается, что было изъято более 10 килограмм подготовленного к сбыту наркотика, свыше 1,2 тонны химических реактивов, а также оборудование для производства наркотика. Кроме этого, ими в лесу был оборудован тайник, из которого изъяли более пяти килограмм мефедрона. Когда силовики пришли к тайнику, они задержали двух жителей Кемерова, которые хотели забрать и сбыть наркотики. Их арестовали и завели уголовное дело.

Наркодилеры признались, что с декабря 2023 года произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. Сообщается, что один из подозреваемых находился в РФ нелегально, а второй по туристической визе. В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело. Их отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

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Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину
Американский военный Блэк, арестованный по обвинению в краже, признал вину
16 мая 2024, 06:55

Фото: сайт СК РФ

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину. В УМВД России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что солдат сотрудничает со следствием.
Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американца Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В правоохранительных органах сообщили, что солдата подозревают в краже у женщины, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее.

Мужчину задержали в гостинице, он планировал улетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.

«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — рассказал собеседник информагентства.
Согласно сведениям телеканала NBC News, Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и отравился в Россию по собственному желанию.

До этого сообщалось, что суд передал акции Климовского патронного завода государству. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В сети появились кадры момента покушения на Фицо
Появились кадры момента выстрела в премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 03:48

Фото: istock / Prathaan

В сети появились кадры с моментом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
На кадрах видно, как Фицо вышел своим сторонникам после выездного заседания кабмина. Внезапно один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо, поэтому совершил это.

В настоящий момент словацкого политика прооперировали, сейчас он находится в состоянии искусственного сна. Состояние Фицо оценивается как тяжелое, он потерял много крови.



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