В Красноярске игроки «Енисея» избили семью отдыхающих

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Футболисты красноярского ВК «Енисей» устроили драку на базе отдыха, избив семью отдыхающих. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, футболисты шумно отдыхали на базе отдыха «Зелёнка». Вечером 13 мая семья отдыхающих пожаловалась на слишком громкую музыку, после чего произошёл конфликт. В тоге игроки «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с недовольными, избив одного из них до сотрясения мозга. Также у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма.
Ранее сообщалось, что восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».
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