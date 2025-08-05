Задержан напавший на бездомного металлической палкой в центре Петербурга
Росгвардия задержала 37-летнего ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил бездомного металлической палкой по голове в центре Петербурга. Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован.
Инцидент произошел 2 августа в центре Санкт-Петербурга. По данным ГУ Росгвардии по региону, пьяный агрессор нанес другому мужчине множественные удары металлической палкой по голове и скрылся. Очевидцы оперативно сообщили о нападении в правоохранительные органы.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего подозреваемого неподалеку от места преступления. Как отмечает Росгвардия, мужчина ранее был судим за совершение тяжких преступлений.
Пострадавший был доставлен в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Орудие преступления — металлическая палка — изъято у задержанного.
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