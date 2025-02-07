Выяснилось, сколько релокантов вернулись в Россию

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В Россию возвратились 10% релокантов, согласно данным мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Их передает газета «Ведомости».
Исследование проводилось в феврале-марте 2024 года в онлайн-формате и охватило 3459 человек, уехавших из страны после начала специальной военной операции (в 2022 и 2023 годах) и находившихся за границей не менее трех месяцев.
26,7% респондентов, вернувшихся на родину, изменили страну проживания во время эмиграции, причем почти половина из них (46,8%) переезжала минимум дважды. Однако большая часть уехавших (64%) осталась в стране, в которую первоначально переселилась.
По данным «Ведомостей», чаще всего россияне уезжали в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). Большинство тех, кто переехал в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, вскоре переместились в другие страны.
Эксперты предполагают, что в 2022 году Россию могли покинуть около 650 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Воробьёв объявил в Подмосковье о начале приёма заявок для малого и среднего бизнеса по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Также стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ.
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26,7% респондентов, вернувшихся на родину, изменили страну проживания во время эмиграции, причем почти половина из них (46,8%) переезжала минимум дважды. Однако большая часть уехавших (64%) осталась в стране, в которую первоначально переселилась.
По данным «Ведомостей», чаще всего россияне уезжали в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). Большинство тех, кто переехал в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, вскоре переместились в другие страны.
Эксперты предполагают, что в 2022 году Россию могли покинуть около 650 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Воробьёв объявил в Подмосковье о начале приёма заявок для малого и среднего бизнеса по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Также стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ.
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Мария Моисеева