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В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat

Фото: iStocl/trikolor

Фото: iStocl/trikolor

В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat приблизительной стоимостью в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.
«Aurus Senat вспыхнул в самом центре Москвы. Цена такой машины около 30 миллионов рублей», — пишут в telegram-канале.

Инцидент случился на улице Сретенке. По предварительным данным, источником огня стал двигатель. От туда пламя перешло в салон машины. На данный момент о пострадавших не сообщается. Пожарные ликвидирует возгорание.

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«Здание поплыло под ногами»: россияне рассказали о землетрясении в Бангкоке
Россиянин в Бангкоке Олег: при землетрясении здание поплыло под ногами
29 марта 2025, 00:13

Фото: istockphoto/SteveCollender

Во время землетрясения в Бангкоке здание поплыло под ногами, но паники среди людей не было, все спокойно эвакуировались на улицу. Об этом рассказал находившийся в городе россиянин Олег. ПО его словам, в момент происшествия он находился в небоскребе у бассейна.
«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — поделился мужчина в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем заведующий лабораторией сейсмической опасности ИФЗ РАН, сейсмолог Алексей Завьялов заявил, что сегодняшнее землетрясение в Мьянме было в 30-40 раз сильнее, чем то, что произошло в 2016 году. В разговоре с RT ученый пояснил, что 9 лет назад магнитуда составляла 6,8 баллов, а в этот раз — 7,7. По его словам, афтершоки после землетрясения такой силы могут продолжаться в течение нескольких месяцев, а иногда и лет.
«Для толчков такой большой магнитуды это небольшая глубина. Далее играет роль расстояние: чем дальше от эпицентра, тем ниже интенсивность сейсмических сотрясений», — поделился сейсмолог.
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В сети появилось последнее видео погибшей при крушении батискафа в Хургаде
29 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/Neurobite

В сети появилось последнее видео, снятое погибшей при крушении батискафа в Хургаде жительницы Выборга. На кадрах женщина обозревает пляж у отеля, а на последнем опубликованном фото — египетский город из окна самолета.
«Женщина прилетела на отдых с семьей. Вместе с ней погибли ее дочь и один из сыновей. Глава многодетной семьи и второй сын выжили. Они сейчас в больнице. RT выяснил, что семья воспитывала двух мальчиков-близнецов, а погибшая девочка увлекалась вокалом и выступала на городских мероприятиях», — пишет RT, опубликовавший последнее видео погибшей.
В то же время гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал, кто понесет наказание за происшествие с затонувшим батискафом. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт пояснил, что ответственность за случившееся будет распределена по трем линиям — уголовной, гражданско-правовой и страховой. Понести наказание, по его словам, может как предприниматель, предоставлявший услуги погружения на батискафе, так и российские туроператоры.
«По предварительным данным, непосредственной причиной трагедии стала ошибка пилота, а значит, с точки зрения уголовного права, ответственность может быть возложена на конкретное физическое лицо, если следствие установит наличие в его действиях признаки преступной халатности, небрежности или даже умысла», — также добавил юрист.
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В российском регионе осудили школьника за ложное сообщение о теракте
28 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/simpson33

В российском регионе осудили подростка за ложное сообщение о готовящемся теракте. Как сообщает полиция Кузбасса, несовершеннолетний парень позвонил с угрозой в школу, после чего туда направили наряды экстренных служб. Суд приговорил ученика к штрафу в 30 тысяч рублей.
«В ходе обследования здания школы сотрудниками полиции взрывных устройств (оружия, боеприпасов и т.д.), а также подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, обнаружено не было», — передает «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Тем временем в Москве задержали рецидивиста, который собирался устроить настоящий теракт. Как сообщает АГН «Москва», мужчину задержали сотрудники ФСБ. Правоохранители выяснили, что он был завербован украинскими спецслужбами и намеревался подорвать взрывное устройство в местах массового скопления людей.
«После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами», — приводит агентство сообщение ФСБ.
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В Москве машина скорой помощи протаранила остановку
В Москве скорая протаранила остановку, из-за чего пострадало четыре человека
28 марта 2025, 23:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

На юге Москвы машина скорой помощи протаранила в остановку, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает Mash.
«Четыре человека пострадали в аварии с автомобилем скорой помощи на юге Москвы», — пишут в telegram-канале.

На данный момент известно, что водитель скорой двигался по дороге со всеми спецсигналами. Ему пришлось совершить вынужденный маневр, после чего машина протаранила остановку. Инцидент произошел на улице Кировоградской в Чертанове.

В списке пострадавших значится три медика и один человек с остановки. Их состояние оценивается как средней тяжести. Экстренные службы разбираются в произошедшем.

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Россиянин покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд
28 марта 2025, 17:46

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Мужчина покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд после выпитой бутылки виски, его задержали по возвращении из отпуска. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 47-летний Ильгизар начал употреблять спиртные напитки в терминале аэропорта Казани. В дьюти-фри мужчина купил еще бутылку виски, которую выпил на борту Boeing 777 компании Red Wings. После этого он заказал добавку у бортпроводников. Однако ему вежливо отказали, так как пассажир был уже изрядно пьян. Разозлившийся Ильгизар набросился на одного бортпроводника, начал кусать его и плеваться.

Следующие 10 дней дебошир наслаждался отдыхом в Таиланде, а когда полетел обратно, сотрудники авиакомпании узнали его и сообщили на землю. Когда самолет приземлился в Казани, мужчину задержали.

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