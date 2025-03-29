Фото: iStocl/trikolor
В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat приблизительной стоимостью в 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.
«Aurus Senat вспыхнул в самом центре Москвы. Цена такой машины около 30 миллионов рублей», — пишут в telegram-канале.
Инцидент случился на улице Сретенке. По предварительным данным, источником огня стал двигатель. От туда пламя перешло в салон машины. На данный момент о пострадавших не сообщается. Пожарные ликвидирует возгорание.
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