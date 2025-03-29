В Петербурге задержали мужчину с расчленённым телом в продуктовой тележке

Фото: istockphoto/okan akdeniz
На Загородном проспекте в центре Санкт-Петербурга участковый остановил на лестничной площадке пожилого мужчину с продуктовой тележкой, который показался полицейскому подозрительным. В тележке были обнаружены фрагменты человеческого тела.
О происшедшем рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Накануне, 28 марта, по этому адресу выезжал по заявке наряд. Соседи жаловались на шум и крики. Однако дверь полицейским никто не открыл, а внутри было тихо.
На следующий день участковый решил проверить квартиру. Её жильца он встретил на лестнице, мужчина заверил, что соседи не него наговаривают, а у него — тишь да гладь. Однако когда уполномоченный решил проверить содержимое пакетов, лежавших в тележке, которую вёз пенсионер, то с ужасом нашёл там отрезанные руку и ногу. Остальные части тела неизвестной женщины обнаружились в квартире. Ещё один пакет подозреваемый успел вывезти на помойку.
Примерно в то же время поступило заявление о пропаже 63-летней хозяйки квартиры, которую мужчина арендовал. Она жила в Адмиралтейском районе, а накануне поехала к квартиранту, который задолжал ей денег и не спешил расплачиваться. Домой женщина не вернулась.
Было установлено, что останки, обнаруженные в квартире, тележке и на помойке, принадлежат именно владелице жилплощади. Полицейские считают, что между хозяйкой и жильцом произошёл конфликт, он убил её, расчленил и пытался избавиться от останков по частям, чтобы скрыть преступление.
Подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются, проводятся необходимые криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.
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На следующий день участковый решил проверить квартиру. Её жильца он встретил на лестнице, мужчина заверил, что соседи не него наговаривают, а у него — тишь да гладь. Однако когда уполномоченный решил проверить содержимое пакетов, лежавших в тележке, которую вёз пенсионер, то с ужасом нашёл там отрезанные руку и ногу. Остальные части тела неизвестной женщины обнаружились в квартире. Ещё один пакет подозреваемый успел вывезти на помойку.
Примерно в то же время поступило заявление о пропаже 63-летней хозяйки квартиры, которую мужчина арендовал. Она жила в Адмиралтейском районе, а накануне поехала к квартиранту, который задолжал ей денег и не спешил расплачиваться. Домой женщина не вернулась.
Было установлено, что останки, обнаруженные в квартире, тележке и на помойке, принадлежат именно владелице жилплощади. Полицейские считают, что между хозяйкой и жильцом произошёл конфликт, он убил её, расчленил и пытался избавиться от останков по частям, чтобы скрыть преступление.
Подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются, проводятся необходимые криминалистические и судебно-медицинские экспертизы.
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Александр Бойцов