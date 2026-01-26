В Красноярске мужчина сходил в душ у друга и получил срок за нацистское тату

26 января 2026, 14:27

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Красноярске 54-летнего жителя Ачинска Олега В. арестовали на 10 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».