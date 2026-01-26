В Красноярске мужчина сходил в душ у друга и получил срок за нацистское тату
В Красноярске 54-летнего жителя Ачинска Олега В. арестовали на 10 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Как оказалось, в начале января мужчина находился в гостях у знакомого и вышел из душа по пояс голый. Тем самым он показал татуировку на правом плече с изображением свастики, имперского орла и погон военнослужащего нацистской Германии.
Заявление в полицию подал сам хозяин квартиры. Мужчина признал вину, дело рассматривалось в Ленинском районном суде Красноярска по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).
Читайте также: