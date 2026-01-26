Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Японии произошла трагедия. 42-летний россиянин отдыхал с двумя знакомыми на горнолыжном курорте Хакуба в префектуре Нагано, когда на высоте около 1100 метров сошла лавина.
Его спутники не пострадали и смогли самостоятельно спуститься вниз. Спасатели искали мужчину два дня. В итоге обнаружили его тело. Этот случай напоминает о рисках, связанных с катанием на сноуборде в горах.
