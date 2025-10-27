В Красноярске оштрафовали мужчину за автомобильные колпачки с символикой «АУЕ»*
В Красноярске суд оштрафовал 27-летнего мужчину за использование автомобильных колпачков с символикой «АУЕ»*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл в начале октября. Полицейский заметил на дисках автомобиля LADA Priora восьмиконечные звёзды с чёрно-белыми лучами, которые отнесли к движению «АУЕ»*. В отношении владельца машины, Ивана Б., составили протокол по статье 20.3 КоАП РФ — демонстрация экстремистской символики.
Мужчина пояснил, что купил автомобиль летом и не обратил внимания на детали дизайна дисков. По его словам, он приехал из деревни, где навещал семью, и припарковал машину во дворе, после чего один из соседей вызвал полицию.
Октябрьский районный суд назначил Ивану штраф в размере 1000 рублей. Колпачки не конфисковали — владелец автомобиля снял их самостоятельно ещё до суда.
