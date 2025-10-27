Австралийский школьник вырвался из пасти крокодила после «смертельного кувырка»
В Австралии 14-летний мальчик выжил после нападения крокодила, сумев вырваться из его пасти во время «смертельного кувырка». Об этом говорится в материале Daily Mirror, который перевел aif.ru.
Рептилия атаковала подростка, выполнив свой коронный прием, — она сжимала его челюстями и в это время несколько раз переворачивала в воде, пытаясь утопить.
Несмотря на такой захват, школьник смог освободиться и добежать до ближайшего отеля, сотрудники которого вызвали скорую. На вертолете его доставили в больницу Кэрнса с ранениями ноги и живота. По последним данным, врачи оценивают состояние юного пациента как стабильное.
Ранее сообщалось, что в индийской реке Харасрота гребнистый крокодил напал на местную жительницу и растерзал ее плоть.
