Австралийский школьник вырвался из пасти крокодила после «смертельного кувырка»

Фото: Медиасток.рф

В Австралии 14-летний мальчик выжил после нападения крокодила, сумев вырваться из его пасти во время «смертельного кувырка». Об этом говорится в материале Daily Mirror, который перевел aif.ru.



Рептилия атаковала подростка, выполнив свой коронный прием, — она сжимала его челюстями и в это время несколько раз переворачивала в воде, пытаясь утопить.

Несмотря на такой захват, школьник смог освободиться и добежать до ближайшего отеля, сотрудники которого вызвали скорую. На вертолете его доставили в больницу Кэрнса с ранениями ноги и живота. По последним данным, врачи оценивают состояние юного пациента как стабильное.

Ранее сообщалось, что в индийской реке Харасрота гребнистый крокодил напал на местную жительницу и растерзал ее плоть.

Лидия Пономарева

