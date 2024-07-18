В Красноярске осудили мужчину, сбросившего малолетнюю подругу с 13 этажа

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На 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на представителя управления Следкома по региону Юлию Арбузову.
Основному фигуранту инкриминировалась статья об убийстве, а также кража в составе группы по предварительному сговору.
По информации следователей, все произошло в сентябре 2022 года. Компания сняла на сутки квартиру. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Потерпевшая сделала замечание, потом произошла ссора, и осужденный стал бить несовершеннолетнюю по ногам, рукам и голове. После он начал сдавливать шею, подвел к окошку и выкинул. Мертвую девушку увидела прохожая.
По данным следствия, после расправы с малолетней фигуранты, а именно осужденный и его друг, похитили сумку, а также куртку девушки и скрылись. Вещи были спрятаны в лесополосе.
Второго фигуранта признали виновным в краже, он получил условное наказание в два года лишения свободы.
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По информации следователей, все произошло в сентябре 2022 года. Компания сняла на сутки квартиру. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Потерпевшая сделала замечание, потом произошла ссора, и осужденный стал бить несовершеннолетнюю по ногам, рукам и голове. После он начал сдавливать шею, подвел к окошку и выкинул. Мертвую девушку увидела прохожая.
По данным следствия, после расправы с малолетней фигуранты, а именно осужденный и его друг, похитили сумку, а также куртку девушки и скрылись. Вещи были спрятаны в лесополосе.
Второго фигуранта признали виновным в краже, он получил условное наказание в два года лишения свободы.
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Никита Кротов