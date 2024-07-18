Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Красноярске осудили мужчину, сбросившего малолетнюю подругу с 13 этажа

В Красноярске осудили мужчину, сбросившего малолетнюю подругу с 13 этажа

Мужчину, сбросившего малолетнюю подругу из окна, осудили на 11 лет в Красноярске
18 июля 2024, 21:21
Фото: istockphoto/AndreyPopov

Фото: istockphoto/AndreyPopov

На 11 лет строгого режима осудили мужчину в Красноярске за то, что он сбросил свою малолетнюю подругу с 13 этажа во время застолья. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на представителя управления Следкома по региону Юлию Арбузову.
Основному фигуранту инкриминировалась статья об убийстве, а также кража в составе группы по предварительному сговору.

По информации следователей, все произошло в сентябре 2022 года. Компания сняла на сутки квартиру. С утра в районе семи часов пьяный злоумышленник начал проявлять повышенное внимание к пострадавшей, при том, что пришел с другой спутницей. Потерпевшая сделала замечание, потом произошла ссора, и осужденный стал бить несовершеннолетнюю по ногам, рукам и голове. После он начал сдавливать шею, подвел к окошку и выкинул. Мертвую девушку увидела прохожая.



По данным следствия, после расправы с малолетней фигуранты, а именно осужденный и его друг, похитили сумку, а также куртку девушки и скрылись. Вещи были спрятаны в лесополосе.

Второго фигуранта признали виновным в краже, он получил условное наказание в два года лишения свободы.

Читайте также:

Судом арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Абельцев

Суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты в Тюменской области

Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
#россия
#россияне
#красноярский край
#суд
#убийство
#кража
#криминал
#новости
МЧС: под Вологдой перевернулась лодка с семью пассажирами, два человека утонули
18 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Лодка с семью пассажирами перевернулась в Вологодской области. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное ГУ МЧС. По информации спасателей, в результате трагедии утонули два человека. Речь идет о шестилетней девочке и 46-летней женщине.
«Трагедия на воде произошла в Усть-Кубинском районе. Сегодня вечером на озере Белавинском перевернулась лодка с людьми. По предварительной информации, в лодке находилось 7 человек, в том числе четверо детей. <...> Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули. Тела погибших извлечены из воды», — сказано в публикации.

Ранее представитель ведомства Сергей Воронов сообщал, что противопожарные системы «Крокус Сити Холла» не предназначались для ликвидации поджогов, тем более, если применялись легковоспламеняющиеся жидкости. Перед этим в МЧС уточнили, что боевики использовали бензин или же бензин, смешанный с маслом.

Читайте также:

Более 1300 человек погибли на водоёмах в России с начала лета

В российском городе перевернулся катер с пятью людьми

В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад
#россия
#россияне
#дети
#вологодская область
#мчс
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн
18 июля 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, назначенный ему по делу о хищении металлопроката на 100 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщают РИА Новости.
По данным агентства, генерала отправили под домашний арест до 11 октября, но сегодня, 18 июля, обвиняемый подал жалобу на избранную ему меру пресечения.

До этого экс-командующий находился в СИЗО, пока суд не смягчил меру пресечения до домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что генералу Попову вменяют мошенничество за хищение более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений.

Читайте также:

Четверо друзей генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката

Генерал Попов ответил на обвинения в мошенничестве: «Из окопов не вылазил»
#суд
#дело
#арест
#мошенничество
#сизо
#армия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура: легковушка столкнулась с автобусом в Карелии
В Карелии легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель, двое пострадавших
18 июля 2024, 21:41

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

ДТП с участием легковушки и автобуса произошло в Медвежьегорском районе Карелии. Об этом сообщили в прокуратуре республики. По предварительной информации, речь идет о пассажирском автобусе и Renault Duster.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров госпитализированы», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что участника ДТП в Дагестане бизнесмена Тимура Муртазалиева подозревают в наркоторговле. Совладельца сети ресторанов Махачкалы остановили сотрудники полиции в рамках рейда. Однако вместо того, чтобы выйти из автомобиля, лихач дал по газам сбив двух правоохранителей. Коммерсанту грозит 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой

Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП под Воронежем

BFMTV: автомобиль въехал в террасу кафе в Париже, три человека пострадали
#россия
#дтп
#новости
#автобусы
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замдиректора ФКР Подмосковья задержали по подозрению в крупном взяточничестве
18 июля 2024, 20:58

Фото: istock/Atstock Productions

Заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Следствие собирается через суд арестовать чиновника, говорится в сообщении.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан Дымнич. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об аресте чиновника», – заявил собеседник издания.
По данным агентства, факт получения ходатайства также подтвердили и в Тверском суде Москвы, не уточняя других подробностей уголовного дела.

Ранее также сообщалось, что обвиняемого во взяточничестве генерал-лейтенанта Вадима Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба ВС РФ. Отмечалось, что руководителю вменяют получение взятки размером в 36 млн рублей.

Читайте также:

Mash: Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков под Кировом

Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина

Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену
#суд
#ук
#следствие
#взятка
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Судом арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Абельцев
Экс-депутата Абельцева арестовали по делу о мошенничестве в крупном размере
18 июля 2024, 20:58

Фото: istockphoto/AMilkin

По делу о мошенничестве в крупном размере арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на комментарий Замоскворецкого суда столицы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник журналистам.

По инкриминируемой статье Абельцеву грозит до десяти лет заключения. Информатор РИА Новости подтверждает, что в виду имеется именно парламентарий Абельцев, а не его тезка.

Ранее суд в Тюменской области запретил матери погибшего бойца спецоперации получать любые выплаты, связанные с ним. Уточнялось, что контрактник погиб в феврале этого года при выполнении боевых задач.

Читайте также:

Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам

В Москве бывшего военнослужащего США приговорили к 13 годам лишения свободы

Жительница Ижевска задержана за работу на украинские спецслужбы
#россия
#суд
#новости
#депутат
#мошенничество
#уголовное дело
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росавиация: признаков пожара на борту экстренно севшего в Красноярске Boeing нет
18 июля 2024, 20:34

Фото: istockphoto/Marcus Millo

Признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают РИА Новости. В МЧС заявили, что в самолете сработала сигнализация в багажном отсеке.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. Причины запроса посадки сначала оставались неизвестными.

До этого военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. аварийная посадка прошла без происшествий.

Читайте также:

Следующий из Дели в Сан-Франциско самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска

Названа причина аварийной посадки самолета на трассу в Подмосковье

В Ташкенте совершил экстренную посадку самолет, который летел из Индии в Россию
#самолет
#авиакомпании
#аэропорт
#индия
#сша
#аварии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мариуполе чеченец припарковал Lexus на пляже и устроил драку с отдыхающими
18 июля 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Besides the Obvious

В Мариуполе чеченец с семьей заехал на Lexus на пляж, припарковав внедорожник прямо на песке, а после устроил драку с отдыхающими. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Донбассе.
Судя по кадрам опубликованного видео, иномарку оставили в нескольких метрах от воды, чем возмутились местные жители, начав требовать убрать машину и поставить ее «как все люди», чтобы не мешать детям.

Издание заявляет, что во время скандала владелец внедорожника набросился на отдыхающих с кулаками. В публикации также указывается, что некоторые узнали в чеченце учредителя стройфирмы из Грозного.

На ситуацию также отреагировал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, осудив действия чеченца. Он также выразил искренние извинения всем, кто был оскорблен и испытал неудобства.


Читайте также:

В Липецке застрелили ремонтника, готовившего теплотрассу к зиме

В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Матвееву

В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника
#метро
#видео
#жители
#мигранты
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Липецке застрелили ремонтника, готовившего теплотрассу к зиме
В Липецке в живот застрелили ремонтника, который готовил теплотрассу к зиме
18 июля 2024, 20:02

Фото: istockphoto/blinow61

Ремонтника прямо во время работы убили выстрелом в живот в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следкома. Известно, что убитый занимался подготовкой теплотрассы к зимнему периоду. Все случилось 16 июля на улице Индустриальная.
«Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 43-летний горожанин. При обыске его загородного дома правоохранители обнаружили оружие, из которого, по предварительной информации, убили рабочего.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования близким и родственникам убитого, а также уверенность, что виновник произошедшего получит заслуженное наказание.

Читайте также:

Многолетние убийства, кражи и разбой в 2000-е: за что арестовали экс-сотрудника МВД

Жительница Красноярского края во время чистки картошки убила мужа

Житель Армавира зарезал участника СВО возле кафе
#россия
#липецкая область
#убийство
#криминал
#новости
#полиция
#следственный комитет
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии задержали мужчину, угрожавшего убить певицу Тейлор Свифт
Bild: полиция Германии задержали сталкера, угрожавшего убить Тейлор Свифт
18 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Сотрудники немецких правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал в социальных сетях американской певице Тейлор Свифт убийством, когда тот пытался пройти на ее концерт в Гельзенкирхене. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что речь идет о 34-летнем гражданине США, который приехал на концерт певицы в немецком Гельзенкирхене из штата Небраска. Согласно данным правоохранителей, в соцсетях мужчина угрожал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келсу убийством.

Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт знаменитости, его задержали. Злоумышленник будет содержаться под стражей до 20 июля включительно.

Ранее сообщалось, что концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе.

Читайте также:

Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии вокруг стадиона в Цюрихе

Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей

Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон родила дочь от американского певца
#концерт
#звёзды
#девушка
#певица
#полиция
#германия
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф