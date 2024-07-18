Судом арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Абельцев

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По делу о мошенничестве в крупном размере арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцев. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на комментарий Замоскворецкого суда столицы.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник журналистам.
По инкриминируемой статье Абельцеву грозит до десяти лет заключения. Информатор РИА Новости подтверждает, что в виду имеется именно парламентарий Абельцев, а не его тезка.
Ранее суд в Тюменской области запретил матери погибшего бойца спецоперации получать любые выплаты, связанные с ним. Уточнялось, что контрактник погиб в феврале этого года при выполнении боевых задач.
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