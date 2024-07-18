Судом арестован экс-член Высшего совета ЛДПР Абельцев

Признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска. Об этом со ссылкой на Росавиацию сообщают РИА Новости. В МЧС заявили, что в самолете сработала сигнализация в багажном отсеке.