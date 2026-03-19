В Красноярске пациент читал «Евгения Онегина» во время операции на мозге
Необычный метод контроля речевых функций применили нейрохирурги в Красноярске во время операции 29-летнему пациенту с эпилепсией. Мужчине удаляли очаг заболевания в мозге, и чтобы случайно не задеть зоны, отвечающие за речь, врачи попросили его читать вслух. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Пока хирурги поэтапно убирали пораженные ткани, пациент должен был непрерывно говорить. Это позволяло в реальном времени отслеживать, не нарушена ли речевая функция. Для такого необычного чтения мужчина выбрал роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
На протяжении всей операции речь оставалась четкой и внятной. Для врачей это стало главным сигналом, что критически важные зоны головного мозга не затронуты. Хирургическое вмешательство прошло успешно: патологический очаг удалили полностью. Приступы эпилепсии у пациента прекратились, а способность говорить сохранилась в полном объеме.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Однако окончательные итоги врачи подведут только через год — именно столько времени необходимо, чтобы убедиться в стойкости ремиссии и отсутствии рецидивов.
