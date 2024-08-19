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В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части. Об этом сообщило ГУМВД РФ по Красноярскому краю, пишет РИА Новости.
Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеоролики, на которых группа молодых людей в центре города занималась опасными развлечениями. Согласно опубликованным кадрам, ребята установили на два самоката диван и катались по городу. На другом снимке изображен юноша, который шёл по дороге, предназначенной для автомобилей, и тянул за собой на веревке человека в ванне, оснащённой колёсами.
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в настоящее время полиция занимается установлением личностей тех, кто участвовал в этих опасных развлечениях. Административные меры будут приняты только в отношении водителей средств индивидуальной мобильности и пешехода, а пассажирам наказание не грозит.
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«Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку по факту опасных развлечений при управлении СИМ и передвижении по проезжей части», — отмечается в сообщении.
В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в настоящее время полиция занимается установлением личностей тех, кто участвовал в этих опасных развлечениях. Административные меры будут приняты только в отношении водителей средств индивидуальной мобильности и пешехода, а пассажирам наказание не грозит.
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Дарья Осипова