В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части

Уроженка Узбекистана закопала собственную дочь в огороде. Оказалось, что женщина неоднократно применяла насилие к ребёнку, о чем было известно соседям. О том, почему никто не сообщал об избиении ребенка в полицию и за что мать расправилась с дочерью расскажет редакция «Радио 1».