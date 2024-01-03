В Красноярске пропал экс-баскетболист молодежного ЦСКА Петухов

Фото: istockphoto/Bet_Noire
Игрок баскетбольного клуба «Барнаул» Антон Петухов в ночь с 30 на 31 декабря пропал в Красноярске.
Об этом сообщается на странице организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной «ВКонтакте».
20-летний баскетболист, который раньше выступал за московский «ЦСКА-Юниор», вышел из дома примерно в 03:30 по местному времени и больше на связь не выходил.
Из примет: рост спортсмена 205 см.
Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».
На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
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20-летний баскетболист, который раньше выступал за московский «ЦСКА-Юниор», вышел из дома примерно в 03:30 по местному времени и больше на связь не выходил.
Ранее сообщалось, что люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове. Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».
На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
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Мария Фирсова