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В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня

03 января 2024, 18:25
Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове.
Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.


Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.

Ранее сообщалось, что девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.

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#всу
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Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе
03 января 2024, 18:16

Фото: istock / valio84sl

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — написал глава региона.
Он также уточнил, что был поврежден один частный дом, в нем выбило окна и и посекло осколками фасад.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рф
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Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной
МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной
03 января 2024, 17:46

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Франции признало ракетные удары ВСУ по Белгороду законной обороной. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по городу Российской Федерации с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

Напомним, 30 декабря по центру Белгорода Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар. Президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее запланированным террористическим актом. В результате атаки умерло 25 человек, среди которых пятеро детей. Более 100 человек пострадали.

До этого научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований и советник украинского военного руководства Николай Белесков заявил, что нехватка военной помощи Запада ведет к скорому поражению Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве нанесли удар по фабрике военной одежды, которую любит Зеленский
Страна.ua: в Киеве ударили по фабрике М-Тас, одежду которой любит Зеленский
03 января 2024, 17:06

Фото: istockphoto/shellexx

В Киеве в результате российского ракетного удара пострадала фабрика М-Тас.
Она производит военную одежду, которую носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

Одежду данной компании носят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава офиса президента Андрей Ермак.

Производство любимой украинским руководством одежды разрушили ракетами X-101. Сотрудники фабрики не пострадали.

Также М-Тас помимо одежды производят тактическое снаряжение, обувь.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.

«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.
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В США заявили об эффективном ответе Москвы на теракт в Белгороде
Эксперт Джонсон назвал эффективным ответ России на украинский теракт в Белгороде
03 января 2024, 16:36

Фото: istock / Evgeny555

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ответ РФ на обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины продемонстрировал свою эффективность, уничтожив объекты ВСУ.

«Русские уничтожили много иностранных наемников, офицеров украинской разведки, разрушили промышленные предприятия, на которых пытались производить дроны и другое военное оборудование», — заявил бывший сотрудник ЦРУ.
Он также отметил, что российская стратегия показывает свою эффективность, пока украинская армия не поражает ничего, кроме гражданской инфраструктуры. Джонсон обратил внимание, что украинские войска наносят удары кассетными боеприпасами.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#армия
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Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
Минобороны: ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наёмников в Харькове
03 января 2024, 15:03

Фото: istock / aapsky

Вооружённые силы Российской Федерации поразили пункты дислокации иностранных наёмников и националистического формирования «Харьковщина» в Харькове. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо этого, был уничтожен ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

Итого за сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений Вооружённых сил Украины на огневых позициях, живую силу и технику в 134 районах.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о деталях военной подготовки в Британии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
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Военэксперт Дандыкин предрёк массовое использование роботов и ИИ в зоне СВО
Военэксперт Дандыкин: число боевых роботов в зоне СВО может возрасти в 2024 году
03 января 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Количество боевых роботов, используемых российскими военными в зоне СВО, может возрасти в 2024 году. Такое предположение в беседе с NEWS.ru выдвинул военный эксперт Василий Дандыкин.
Специалист рассказал, что боевые роботы уже сейчас активно используются на фронте. Они представляют собой подвижные пулемётные или стационарные крупнокалиберные установки. Благодаря их использованию удаётся избегать человеческих потерь при выполнении боевых заданий.

По мнению собеседника NEWS.ru, таких роботов стоит использовать по всей линии фронта, поскольку они пригодны как для совершения атаки, так и для разминирования.

Дандыкин предположил, что в текущем году значительно вырастет количество таких роботов в зоне СВО. Также он не исключил того, что на фронте могут начать использовать искусственный интеллект.

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#роботы
#оружие
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Пленный солдат ВСУ рассказал о деталях военной подготовки в Британии
Пленный солдат ВСУ назвал пользу от военной подготовки в Британии «нулевой»
03 января 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Направленные в Великобританию в целях обучения военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) на самом деле практически ничему не научились. Об этом заявил пленный украинский солдат Евгений Кириллов.
По его словам, его забрали в военкомат прямо на улице, когда он возвращался домой с работы. Парень пытался рассказать военкомам, что у него проблемы с почками, а кроме того имеется непогашенная судимость. Однако ему сказали, чтобы он не парился, так как сейчас в армию забирают абсолютно всех.

Военную подготовку новобранец проходил в Великобритании. Там украинцев обучали зачистке окопов в составе малых штурмовых групп и пытались привить медицинские навыки. Однако большая часть обучения проходила с использованием холостых патронов и деревянных гранат. По словам Кириллова, толком он там ничему не научился. Англичане не предоставляли курсантам ни стрельбищ, ни одежды, ни полноценного питания. Иногда были даже перебои с питьевой водой.

Украинский солдат не скрывает того, что доволен своим пленением. Он надеется, что после обмена вернётся домой и больше не собирается воевать.

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#великобритания
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Командир ВСУ сделал шокирующее признание о российской армии
Командир ВС Украины Ролло признал превосходство российской армии
03 января 2024, 13:13

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Командир батальона третьей штурмовой бригады с позывным Ролло заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации оснащены лучше ВСУ. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской», — заявил он.
Командир отметил, что в РФ лучше госпрограммы по снаряжению и обеспечению армии.
«Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира», — отметил Ролло.
Ранее в Минобороны заявили, что четверо российских бойцов двое суток успешно отражали атаки ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Хочется, чтобы это был последний год: военный эксперт раскрыл планы по СВО на 2024 год
Военный эксперт Марочко заявил о смене тактической обстановке на СВО в 2024 году
03 января 2024, 13:06

Фото: IStock/zim286

Стратегические планы на специальной военной операции в 2024 году, вероятно, изменены не будут. Сейчас выбрана тактика и стратегия, которая успешно себя зарекомендовала на линии боевого соприкосновения. Однако оперативно тактическая обстановка будет меняться, заявило в беседе с «Радио 1» военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам собеседника, уже сейчас есть предпосылки к ухудшению положения украинской армии. Это связано с нехваткой материально-технического оснащения, финансирования и в целом положения украинского командования на некоторых территориях.
«Не следует также забывать и о политических моментах. Когда в США начнутся выборы, им будет не до Украины, потому что они и так понесли большие репетиционные потери. Финансирование заморожено, а это крайне негативно для фронта, потому что активная фаза боевых действий предполагает большие поставки оружия и боеприпасов. Нужно восполнять потери, которые расходуются ежедневно, с этим возможно у украинского командования будут проблемы», — заметил Марочко.
Военный эксперт также подчеркнул, что накопленные силы для контрнаступления у ВСУ уже «перемололи» и теперь украинскому командованию приходится только «затыкать дыры, чтобы как-то удержать линию фронта».
«О том, чтобы куда-то продвигаться, не может быть и речи. Об этом говорят даже здравомыслящие начальники и на Украине, и западные военные эксперты начали признавать суровую реальность», — добавил он, добавив, что восстановление западного финансирования лишь оттянет момент победы РФ.
Bloomberg: Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами по финансированию Украины
Bloomberg: Шмыгаль запросил срочную встречу с донорами по финансированию Украины
Успех ждёт российскую армию и на Авдеевском направлении, уверен Марочко. По его словам, ситуация с этим населённым пунктом напоминает Дебальцево в 2015 году, когда украинских боевиков окружили со всех сторон.
«Сейчас и с севера, и с юга этот мешок затягивается. Если украинское командование не предпримет шаги, чтобы спасти свою группировку, которая находится в населённом пункте, то она просто будет взята в кольцо и уничтожена по примеру других операций, которые уже были в СВО», — подчеркнул эксперт.
В заключение подполковник в отставке выразил надежду, что специальная военная операция завершится в 2024 году.
«Мне очень бы хотелось, чтобы это был последний год спецоперации, и чтобы он закончился нашей победой. Мы как жители Донбасса сильно устали от войны, истощены и морально, и физически. Уже хочется и созидать, и развивать. Многие наши ребята хотят вернуться в семьи», — добавил Марочко.
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