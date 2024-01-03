В Харькове люди в военной форме похитили на улице парня

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko
Люди в военной форме совершили похищение с улицы молодого парня в Харькове.
Его силой затолкали в автомобиль. Видео похищения опубликовало украинское издание «Страна.ua».
На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
Похищенный кричал и сопротивлялся. Как сообщают украинские СМИ, это были представители военкомата.
Ранее сообщалось, что девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.
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На кадрах видно, как трое мужчин в военной форме и один в гражданском силой затолкали парня в микроавтобус на улице.
Ранее сообщалось, что девочка 14 лет получила осколочное ранение во время обстрела ВСУ села Солоти в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате работы ПВО осколками снаряда ранило четырнадцатилетнюю девочку. Она получила непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. Врачи оперативно оказали подростку помощь, госпитализация не потребовалась.
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Мария Фирсова