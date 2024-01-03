В селе Воронежской области, где упал боеприпас, пострадали более 100 домов

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В селе Петропавловка Воронежской области, в результате падения боеприпаса, более ста домов получили повреждения. Отмечается, что 8 из них полностью разрушены. Об этом информирует правительство региона в телеграм-канале.
Министерство обороны России 2 января сообщило, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области при выполнении полета воздушного судна воздушно-космических сил произошел аварийный сход боеприпаса.
В Петропавловке проживает 579 человек в 303 домах.
«В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 — остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский», — указано в сообщении.Отмечается, что 9 самых разрушенных домов построят по новой. Помимо этого, были повреждены дом культуры, школа и здание местной администрации. После экспертизы зданий станет известно, можно ли в них будет восстановить кровлю и заменить окна.
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