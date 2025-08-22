В Тверской области мужчина с ноги ударил женщину в голову
В Тверской области неадекват с разбега ударил женщину ногой по голове. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Инцидент случился в городе Нелидово у бара «Штопор». Пострадавшая стояла у входа, когда один из мужчин разбежался и с ноги ударил ее по голове. От этого женщина упала на землю. Заступиться за жительницу решился только один из постояльцев заведения, которому также досталось от неадеквата.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что женщина его чем-то достала. Чем именно осталось неизвестным. При этом происходящее возмутило не всех. Многие только посмеялись от этого.
Неадекватом оказался 31-летний местный житель. Против него возбуждено уголовное дело за хулиганство.
