«Бизнес на смерти»: Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам

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В Белгороде сотрудники правоохранительных органов задержали 6 силовиков за слив информации ритуальщикам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации издании, полицейских доставили в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после окончания служебной проверки.
Информацию также подтвердили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
«При подтверждении вины, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, прокуратура Амурской области начала проверку после видеозаписи, на котором якобы парень-инвалид на коленях переползает мост. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак