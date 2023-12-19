Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи мужчину задержали

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника строительной компании в Краснодаре. Об этом информирует телеграм-канал Shot.
По данным канала, задержанным оказался 39-летний мужчина. У него дома обнаружили ружье, из которого, предположительно, он совершил выстрел в строителя.
Напомним, инцидент произошел 17 декабря. Мужчина с криками ворвался в вагончик на Боннской улице и выстрелили в двух мужчин за то, что они якобы неправильно вырыли траншею. В результате действий мужчины 61-летний строитель был ранен в голову, а его 52-летний напарник — в ногу. Их обоих доставили в больницу, но медикам удалось спасти жизнь только одного.
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