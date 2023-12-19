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Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи мужчину задержали

В Краснодаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве строителя из-за траншеи
19 декабря 2023, 10:14
Фото: istock / Savusia Konstantin

Фото: istock / Savusia Konstantin

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника строительной компании в Краснодаре. Об этом информирует телеграм-канал Shot.

По данным канала, задержанным оказался 39-летний мужчина. У него дома обнаружили ружье, из которого, предположительно, он совершил выстрел в строителя.

Напомним, инцидент произошел 17 декабря. Мужчина с криками ворвался в вагончик на Боннской улице и выстрелили в двух мужчин за то, что они якобы неправильно вырыли траншею. В результате действий мужчины 61-летний строитель был ранен в голову, а его 52-летний напарник — в ногу. Их обоих доставили в больницу, но медикам удалось спасти жизнь только одного.


До этого сообщалось, что в Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#выстрел
#инцидент
#сотрудники
#дома
#ружье
#стрельба
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В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
19 декабря 2023, 10:55

Фото: istockphoto/SVproduction

Двое рабочих погибли на стройке в московском районе Царицыно.
Shot пишет, что рабочих придавило бетонными блоками, скатившимися на бытовку из-за растаявшего снега.

Трагедия случилась на улице Ереванской, 4с2. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что число погибших людей при землетрясении на северо-западе Китая увеличилось до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека. В районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.

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#новости
#происшествие
#рабочие
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В Ленобласти ребёнок отравился снегом с химикатами
19 декабря 2023, 10:48

Фото: istockphoto/Maria Symchych-Navrotska

Во Всеволожске годовалая девочка отравилась снегом.
Причиной явились химикаты, находившиеся в снегу.

По данным 78.ru, женщина вместе с дочерью отправилась на прогулку. Девочка упал в сугроб плечом, а после перевернулась и начала есть снег. Женщина подняла девочку, и они вернулись домой, где ребёнок выпил компот и съел немного шоколада.

Спустя полчаса девочка стала вялой. Мать вызвала у неё рвоту, но девочка теряла сознание. Медики скорой помощи установили, что ребёнок отравился химикатами.

Девочку доставили в больницу. Сейчас она находится в отделении педиатрии.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором. Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.

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В Красноярске школьники заставили 13-летнего мальчика целовать их ботинки
#происшествие
#снег
#ленинградская область
#дети
#больница
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Жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте
22-летняя жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте
19 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/blinow61

22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте. Об этом сообщает Piter.tv.
Отмечается, что девушка подала заявление в полицию. Она рассказала о том, что её 42-летний отец в период с 2013 по 2018 годы совершал в её отношении развратные действия.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Они задержали мужчину. В настоящее время рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году.

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#санкт-петербург
#полиция
#обвинение
#изнасилование
#девушка
#отец
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В Красноярске школьники заставили 13-летнего мальчика целовать их ботинки
19 декабря 2023, 10:38

Фото: istockphoto/shironosov

В Красноярске подростки завели 13-летнего школьника за гаражи и заставили целовать их обувь.
Об этом пишет Telegram-канал «Проспект Мира», ссылаясь на источник.

В одном из районов Красноярска несколько юношей и девушек издевались над школьником. Его поставили на колени и потребовали извинений.

Подростки хотели заставить мальчика поцеловать обувь одного из старшеклассников. Полицейские начали проверку по факту данного происшествия. Сообщается, что один из участников конфликта состоит на учете в ПДН.

Ранее в Севастополе директор школы №57 отказалась пустить 15-летнюю ученицу на занятия из-за рыжих волос.

«Mash на волне» пишет, что 75-летняя россиянка осталась недовольна тем, что школьница пришла в образовательное учреждение с крашенными прядями. Директор отказывалась пропускать школьницу в класс.

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#дети
#подростки
#драка
#новости
#происшествие
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Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера, умершего после боя в Первоуральске
Причиной гибели 14-летнего боксёра в Первоуральске стала черепно-мозговая травма
19 декабря 2023, 10:27

Фото: istock / FOTOKITA

Причиной гибели 14-летнего боксёра из Свердловской области стала закрытая черепно-мозговая травма. Как сообщает телеграм-канал SHOT, у подростка повредилась оболочка мозга и мягкие ткани черепа.

На поединке спортсмен пропустил несколько ударов. После серии ударов по телу молодой человек начал терять сознание и падать на канаты. Свидетели происходящего предположили, что проблема во внутренних органах. Но, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что на месте первенства не было дежурного наряда скорой помощи, только один врач. Кроме того, когда вызванная скорая помощь не смогла проехать к спортзалу, потому что ей не открывали шлагбаум.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.

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#смерть
#уголовное скорая бокс
#врач
#травма
#спортсмен
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Число погибших при землетрясении в Китае увеличилось до 118 человек
19 декабря 2023, 10:14

Фото: iStock/SteveCollender

Число погибших людей при землетрясении на северо-западе Китая увеличилось до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека.

Кроме того, в районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Китае в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсупроизошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Сообщалось, что по меньшей мере 111 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения.

В регион были направлены дополнительные силы спасателей и чиновники местного управления по чрезвычайным ситуациям. Председатель КНР Си Цзиньпин также призвал «приложить все усилия для поиска, спасения и ликвидации последствий землетрясения».

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#человек
#землетрясение
#регион
#китай
#погибшие
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«Скоряк неостановку замутил»: Полиция устроила погоню за скорой в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем скорой помощи
19 декабря 2023, 09:26

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге на улице Куйбышева полицейские преследовали машину скорой помощи. Погоня попала на видео, которое опубликовал портал Е1.ru.

На кадрах видно, как по дорого несется карета скорой помощи. Авто преследуют сотрудники ГБДД.

«Идем по Куйбышева, подходим к Белинского. Скоряк неостановку замутил», — комментирует происходящее один из правоохранителей.
Также слышно, как из другого автомобиля по громкоговорителю шоферу приказывают снизить скорость и остановиться, но он игнорирует это.

В Минздраве по Свердловской области заявили, что это была частная машина неотложной помощи. По предварительным данным, водитель был пьян. В Госавтоинспекции сообщили, что преследование вели патрульные машины полиции.

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В Новосибирске школьница упала в яму и пролежала там два часа, обморозив пальцы

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#сотрудники
#машины
#машина
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В Новосибирске девочку с обмороженными пальцами вытащили из ямы с мусором
19 декабря 2023, 09:21

Фото: istockphoto/Mkovalevskaya

В ЖК «Матрешкин двор» в Новосибирске школьница два часа не могла выбраться из ямы со строительным мусором.
Соседи услышали крики девочки о помощи и вытащили её. У ребёнка были обмороженные пальцы рук и ног.

Как сообщает vn.ru, сообщение о ЧП в полицию не поступило. Представитель ГУ МВД по региону Аягоз Ашимова рассказала, что ведется проверка произошедшего.

В паблике ЖК «Матрешкин двор» предупреждают соседей об опасности ямы с мусором на пустыре, где обычно выгуливают собак.

Ранее в Петербурге мужчина вышел из машины и сломал берцовые кости из-за гололеда. В данный момент он находится в больнице. Мужчине предстоит операция и другие медицинские процедуры. На восстановление он потратит как минимум год.

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#новости
#происшествие
#дети
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«Бизнес на смерти»: Российских силовиков задержали за слив информации ритуальщикам
В Белгороде полицейские задержали силовиков за слив данных ритуальщикам
19 декабря 2023, 09:04

Фото: istock / Dzurag

В Белгороде сотрудники правоохранительных органов задержали 6 силовиков за слив информации ритуальщикам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации издании, полицейских доставили в региональное управление Следственного комитета России (СКР). Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после окончания служебной проверки.

Информацию также подтвердили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

«При подтверждении вины, должностные лица понесут наказание в установленном законом порядке», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, прокуратура Амурской области начала проверку после видеозаписи, на котором якобы парень-инвалид на коленях переползает мост. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#скр
#проверки
#наказание
#сотрудники
#полиция
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