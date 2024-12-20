В Красноярске студентка хотела сжечь банкомат и случайно загорелась

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В Красноярске 19-летняя девушка во время поджога банкомата случайно загорелась сама, передал Телеграм-канал Baza.
Студентка педагогического университета Валерия Л. пришла в отделение банка на улице 60 лет Октября с канистрой бензина, она облила банкомат и совершила поджог. Получилось так, что девушка случайно облила себя бензином и тоже загорелась.
Леру смогли потушить, на данный момент её доставили в больницу с ожогами второй степени.
Иных пострадавших в ходе происшествия нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Леру смогли потушить, на данный момент её доставили в больницу с ожогами второй степени.
«По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, так как во время своих противоправных действий разговаривала по телефону с неизвестными», — передали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Иных пострадавших в ходе происшествия нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.
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Ольга Енгалычева