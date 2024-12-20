В Санкт-Петербурге задержали девятиклассницу за попытку поджога администрации

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Работники правоохранительных органов задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе. Об этом «Ленте.ру» передали в главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации ведомства, о попытке поджога в здании рассказала глава одной из районных администраций в четверг, 19 декабря.
Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнюю девушку — подчёркивалось, что действия девятиклассницы пресекли работники администрации.
С места инцидента силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, смартфон и зажигалку.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении девятиклассницы. Школьницу передали законным представителям под обязательство о явке.
Ранее сообщалось, что самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох.
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Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнюю девушку — подчёркивалось, что действия девятиклассницы пресекли работники администрации.
С места инцидента силовики изъяли три полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежду, смартфон и зажигалку.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении девятиклассницы. Школьницу передали законным представителям под обязательство о явке.
Ранее сообщалось, что самодельные карабин и пистолет обнаружили подмосковные полицейские в гараже у 39-летнего жителя села Красный Путь городского округа Домодедово, там же хранились боевые патроны, части оружия и порох.
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Ольга Енгалычева