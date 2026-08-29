Стали известны детали «огненной» аварии с автобусом и фурой на трассе М-4

29 августа 2026, 13:37

Под Ростовом ДТП с грузовиком, автобусом и легковушкой унесло жизни трёх человек

Фото: Istock/Christiantdk

На трассе в Ростовской области человек за рулём грузовика Volvo спровоцировал аварию с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.