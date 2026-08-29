Стали известны детали «огненной» аварии с автобусом и фурой на трассе М-4
На трассе в Ростовской области человек за рулём грузовика Volvo спровоцировал аварию с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Главное управление МВД по региону.
Установлено, что водитель грузового автомобиля двигался со стороны Ростова-на-Дону, после чего врезался в металлическое барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки.
От удара машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с кроссовером Chery Tiggo под управлением водителя 1973 года рождения и автобусом Yutong, за рулём которого находился гражданин 1983 года рождения.
После столкновения транспортные средства загорелись. Управлявший кроссовером, его пассажир и шофёр Volvo погибли на месте. Человек за рулём автобуса и его пассажиры не пострадали. На месте ДТП работают следователи. Они возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ и устанавливают обстоятельства аварии.
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