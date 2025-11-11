В США 43-летняя женщина совратила 14-летнего мальчика и родила от него
В Иллинойсе задержали 43-летнюю Робин Полстон по подозрению в совращении несовершеннолетнего. Об этом пишет People.
Полицейские обратили внимание на женщину после ее родов в январе. Они заподозрили, что она имела интимные отношения с 14-летним другом своей дочери.
Полстон утверждала, что отцом ребенка является 25-летний мужчина по имени Брайан. Она заявила, что не видела его после родов. Однако следователи продолжили собирать улики и нашли у неё компрометирующие фотографии и видео с участием мальчика. ДНК-тест подтвердил, что отцом ребенка является именно подросток. После получения этих доказательств Робин арестовали.
