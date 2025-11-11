Достижения.рф

В США 43-летняя женщина совратила 14-летнего мальчика и родила от него

Фото: iStock/sakhorn38

В Иллинойсе задержали 43-летнюю Робин Полстон по подозрению в совращении несовершеннолетнего. Об этом пишет People.



Полицейские обратили внимание на женщину после ее родов в январе. Они заподозрили, что она имела интимные отношения с 14-летним другом своей дочери.

Полстон утверждала, что отцом ребенка является 25-летний мужчина по имени Брайан. Она заявила, что не видела его после родов. Однако следователи продолжили собирать улики и нашли у неё компрометирующие фотографии и видео с участием мальчика. ДНК-тест подтвердил, что отцом ребенка является именно подросток. После получения этих доказательств Робин арестовали.

Дарья Осипова

