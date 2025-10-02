В Красноярском крае глава пансионата давала инвалидам снотворное и избивала
В красноярском крае перед судом предстанет 63-летняя женщина, в пансионате которой пенсионерам и инвалидам давали снотворное и избивали. Об этом сообщает «Лента.ру».
Расследование началось после обращения жителя Абакана, чья 80-летняя недееспособная мать была пациенткой пансионата. Владелица обещала мужчине должный уход за родительницей. На самом деле в пансионате организовывали питание и уход клиентам без учета их потребностей. К тому же пациентам регулярно давали снотворное, что облегчало ведение бизнеса.
В результате мать мужчины скончалась спустя месяц пребывания в пансионате. На ее теле были многочисленные синяки и гематомы, а экспертиза выявила признаки отравления снотворным.
