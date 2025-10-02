Во Владивостоке школьник показал половой орган шестилетнему мальчику
Во Владивостоке 11-летний школьник показал половой орган шестилетнему мальчику на детской площадке, после чего началась полицейская проверка. Об этом сообщает PrimaMedia.
Как рассказал отец пострадавшего ребенка, школьник неподобающе вел себя во время игры на детской площадке. К тому же он пытался оказать физическое давление на мальчика и демонстрировал тому половые органы.
Инспекторы ПДН запустили проверку и выяснят все обстоятельства случившегося. Сейчас устанавливаются личности участников инцидента.
