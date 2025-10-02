В Дагестане тренер и его сын совершили жестокое убийство из-за запретной любви

02 октября 2025, 11:01

В Дербенте отец и сын совершили убийство 18-летнего юноши

Фото: Istock/globalmoments

В Дагестане задержали тренера по вольной борьбе и его сына по подозрению в убийстве. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».