В Дагестане тренер и его сын совершили жестокое убийство из-за запретной любви

В Дербенте отец и сын совершили убийство 18-летнего юноши
Фото: Istock/globalmoments

В Дагестане задержали тренера по вольной борьбе и его сына по подозрению в убийстве. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ».



Инцидент произошёл в Дербенте. По информации следствия, 49-летний Рамис Абдулкадиров состоял в отношениях с женщиной. Её 18-летний сын Шамиль был против их связи.

Юноша неоднократно приходил в дом к тренеру и требовал прекратить общение. Конфликт обострился накануне трагедии, когда молодой человек снова пришёл и начал угрожать. В ходе возникшей драки Рамис Абдулкадиров и его 28-летний сын Рамазан избили Шамиля.

После этого они вывезли его за город, где нанесли смертельные травмы, а затем скрыли тело. Полицейские оперативно обнаружили тело погибшего и задержали подозреваемых. Отец и сын сейчас дают показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

