В Ленобласти мужчина жил в квартире с разлагавшимся трупом жены
В Ленобласти 53-летний мужчина жил с гниющим трупом жены. На теле погибшей имеются признаки насильственной смерти. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Накануне утром в полицию пришла местная жительница и рассказала, что в доме №12 «сосед убил свою жену». Прибывшие на адрес правоохранители нашли мертвой 49-летнюю женщину. Ее тело было усыпано ссадинами и гематомами неустановленной давности. Труп уже разлагался, и от него исходил сильный запах.
В тот момент в квартире находился пьяный мужчина, который оказался гражданином Белоруссии. Иностранца доставили в райотдел полиции и поместили в камеру. Труп же направили в морг для установления причины смерти. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
